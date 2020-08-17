Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik'ten "ücret" ve "sosyal hak" açıklaması Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye şirket çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini beklediğini bildirdi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye şirket çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini beklediğini bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Kayseri ve Nevşehir'de yaklaşık 10 bin belediye çalışanının uzun zamandır sosyal ve maddi olarak hak ettikleri ücreti içeren bir Toplu İş Sözleşmesi beklediğini hatırlattı.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin hak ettikleri ücret ve sosyal hakları alması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti.

"Bilindiği üzere, belediye şirketlerinde çalışan taşeron işçiler, 2017 yılında 696 sayılı KHK ile şirketlerin sürekli işçi kadrolarına atanmışlardır. Geçiş işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Sendikalar 2,5 yıllık bir geçiş sürecinin getirildiği bu dönemde toplu iş sözleşmesi yapamadılar. Geçiş döneminde işçiler, ücretlerini ve sosyal haklarını Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeye göre aldılar. Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmenin uygulama süresi 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermiştir. Çalışanların ücretlerine geçiş dönemi olan 2 Nisan 2018 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında yıllık 4+4 oranında ücret artışı yapılmıştır. Ancak ücret artışları, 2018-2019 ve 2020 yılları içerisinde gerçekleşen enflasyon oranlarının altında kalmıştır. Ayrıca bu dönemde, çalışanların sosyal haklarında ve ikramiyelerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Dolayısıyla çalışanların satın alma gücünde önemli oranda kayıplar meydana gelmiştir."

Kaynak: AA