Hizmet-İş Sendikası, iş yeri temsilcilerine kişisel gelişim eğitimi verdi

15.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:28

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu iş yerlerindeki temsilcilerine kişisel gelişim, diksiyon ve iş hayatında iletişim konularında eğitim vermeye başladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ Sümer tesislerinde başlayan eğitime, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar ve farklı iş yerlerinde görev yapan 85 iş yeri temsilcisi katıldı.

Kişisel gelişim uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin 1 ay boyunca süreceğini söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik amaçlarının kişisel gelişim noktasında işçi işveren uyumunu en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA