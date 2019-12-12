Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesinden AA'ya ziyaret

12.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:18

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tanrıöver, beraberinde Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi Kültür, Sanat Komite Başkanı Ahmet Aydın Sert ile AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'yi makamında ziyaret etti.

Tanrıöver, ziyarette, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet-İş Sendikası yalnızca bu sıkıntıda değil, daha önce ajans çalışanlarına, kurumlarına yapılan saldırılarda da hep yanımızda oldu. Bunun için de Hizmet-İş Sendikasına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA