Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Haberler
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Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

GÖRDES, MANİSA (İHA) - Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Gördes Belediyesinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, sözleşmenin masada bitmesinden memnun olduklarını belirterek Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'a teşekkür etti.

Sözleşmenin imza töreninde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, İşveren Sendikası Yerel-Sen yetkilileri ve işyeri temsilcileri hazır bulundu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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