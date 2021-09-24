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Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevinde adreste nüfus hizmeti uygulaması gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevinde adreste nüfus hizmeti uygulaması gerçekleştirdi.

Düzce'de adreste nüfus hizmeti devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri son olarak Muharrem Sancaklı Huzurevine hizmeti huzurevi sakinlerinin ayağına kadar getirdi. Düzce Valisi Cevdet Atay'da huzurevine getirilen hizmeti huzurevi sakinleri ile beraber inceledi. Kimlik kartı başvurularını yapan huzurevi sakinleri ikamet değişikliği başvurularını da direk huzurevinde aldı. - DÜZCE

Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

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Haber: Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti - Haberler
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