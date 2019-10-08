Hizmet huzurevi sakinlerinin "ayağına" geldi

08.10.2019 15:04

Samsun'da gönüllü güzellik uzmanı, Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 70 kişiye ayak bakımı uyguladı.

Güzellik uzmanı Evrim Fatoş Aktaş, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak'la iletişime geçerek huzurevinde yaşayan insanlara ücretsiz ayak ve tırnak bakımı yapmak istediğini iletti.

Gerekli iznin alınmasının ardından Aktaş ve beraberindeki iki uzman, merkezde bulunan hastaların ayaklarına bakım yaptı.

Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada amacının huzurevinde yaşayan muhtaç insanlara hizmet etmek olduğunu söyledi.

Güzellik merkezini kapatarak iki gün boyunca huzurevinde kalan yaşlılara ayak bakımı yaptığını belirten Aktaş, "Tırnak mantarı, tırnak batması, siğil, nasır, topuk çatlağı olan diyabetik hastalara hizmet veriyoruz." dedi.

Aktaş, ayak bakımını yaptığı yaşlılara destekleyici bitkisel bir ürün verdiğini de aktararak, "Amacım buradaki insanlara destek olmak, farkındalık yaratmak. Kimseleri yok, onlara sahip çıkıyorum mutlu oluyorum." diye konuştu.

Uygulamada kullanılan gerekli ilaçların Samsun Valiliğince karşılandığını ifade eden Aktaş, "Yaklaşık 65-70 hastamız var. Bunların içinde engelli olanlar da var. Biz de huzurlu uyuyacağız onlar da rahat uyuyacak. Buradaki hizmet veren arkadaşlar da bu mantarlı tırnakları kesemiyor, zorlanıyorlar. Onların yerine biz yapıyoruz bu işlemi." şeklinde konuştu.

Başka insanlara da örnek olmak istediklerini ifade eden Aktaş, kanser hastaları, engelliler ve şehit ailelerine ücretsiz hizmet verdiklerini aktardı.

Emine Kaymak'a destekleri için teşekkür eden Aktaş, düzenli olarak huzur evinde kalan insanlara tırnak bakımı yapmayı istediğini dile getirdi.

Ayak bakımı yapılan 86 yaşındaki Yaşar Yıldırım, hizmetten memnun kaldıklarını ifade ederek, "Çok güzel. Bu hizmeti daha önceden bilmemiz, yapmamız gerekliydi. Allah razı olsun. Tırnak batması vardı hemen giderdiler. Büyük rahatlama oldu." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılarla bir araya geldi.

Yaşlılarla birlikte pasta kesen Kaymak, onlarla bir süre sohbet edip çiçek takdim etti.

Kaymak, güzellik uzmanı Evrim Fatoş Aktaş ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA