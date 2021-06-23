Hizmet Dört Bir Yanda Sürüyor
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Hizmet Dört Bir Yanda Sürüyor

Hizmet Dört Bir Yanda Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Hizmet dört bir yanda sürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını kentin dört bir yanında devam ettiriyor.

Hizmet dört bir yanda sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını kentin dört bir yanında devam ettiriyor. Torosların karından Akdeniz'in kumsalına kadar kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Yumurtalık, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Yüreğir İlçesi Akarcalı Mahallesi'nde 900 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki set yolunda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarını bitiren ekipler yolu vatandaşın hizmetine açtı. Yumurtalık İlçesi Hacımüminler grup yolunda altyapı çalışmaları devam ediyor. Hacımüminler-Belören Mahallesi arasındaki 10 km uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda altyapı ve dolgu işlemlerine devam eden ekipler 300 metrelik bölümde de yol altı dolgu kaymasını önlemek için taş pere çalışması gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmalarının ardından asfaltlamaya geçilecek. Sarıçam İlçesi Çamlıca-Ünlüce Mahalleleri arasındaki yolda da çalışma gerçekleştiren ekipler, yağmur suyundan dolayı meydana gelen yolaltı dolgu kaymasını önlemek için yaptığı çalışmayla yolu koruma altına aldı.

Kaynak: Habermetre

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