Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti!

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HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular:Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Vin Diesel Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi : 14 Nisan 2017 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson