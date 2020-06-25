Hızlı ve Kolay Covid-19 Testi Geliştirildi: Nüfus Taramaları Kolaylaşacak Covid-19 ile mücadele kapsamında test sayısının artırılması enfekte olmuş kişilerin izlenebilmesi ve virüs yayılımının azaltılması adına kritik seviyede önem taşıyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında test sayısının artırılması enfekte olmuş kişilerin izlenebilmesi ve virüs yayılımının azaltılması adına kritik seviyede önem taşıyor. Bu noktada ülkelerin işini kolaylaştırabilmek adına çeşitli yöntemler üzerinde çalışmalar sürüyor. Vienna BioCenter tarafından geliştirilen hızlı ve kolay Covid-19 testi bunlardan birisi. İşte yeni test yöntemine dair merak edilen tüm detaylar!

Hızlı ve Kolay Covid-19 Testi Nasıl Çalışıyor?

Mevcut durumda akut enfeksiyonları tespit edebilmek adına uygulanan yaklaşım burun ve boğazlardan alınan örneklerle elde edilen numuneleri, viral nükleik asit moleküllerini güçlendiren ve tespit eden qPCR testlerine dayanıyor. Öte taraftan qPCR karmaşık ve pahalı ekipmanlarla birlikte uzman personele ihtiyaç duyuyor.

Vienna BioCenter tarafından geliştirilen RT-LAMP ise daha ucuz, daha basit ve daha hızlı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim yöntem, SARS-CoV-2 virüsünün tespiti için de ideal bir alternatif görevi görebilir. Buna ek olarak pahalı ekipmanlara ve uzman personele ihtiyaç duymaz.

"Metodumuz patojen tespiti üzerine geliştirilen mevcut protokollerin üzerine kurulu.

RT-LAMP üzerinde yaptığımız çalışmalarla birlikte SARS-CoV-2 tespitindeki hassaslık seviyesini qPCR ile benzer seviyelere çıkardık. Yöntem hem gelişmekte olan ülkelerde hem de yetersiz kaynağa sahip ülkelerde nüfus taraması yapabilmek noktasında fark yaratacaktır.

Hassas, uygun fiyatlı ve hızlı SARS-CoV-2 tarama ve teşhis yaklaşımlarına olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar fazla."

Avusturya Bilim Akademisi Moleküler Biyoteknoloji Enstitüsü'nde görev almakta olan Julius Brennecke

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Kaynak: Tamindir