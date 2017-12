"Hızlı ve Etkin Çalışacağız"

Burada yaptığı konuşmada ortak akıl vurgusu yapan Başkan Taban, acil müdahale ekipleri oluşturulduğunu da hatırlatarak sorunlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün İnegöl'de bulunan merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Muhtarlarla ilk buluşma olan istişare toplantısına Belediye Başkan Vekili Turgay Yel ile Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Eşref Yiğit ve Gülhan Şahin'de katıldı.

Yaklaşık 100 muhtarın hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Kasım ayında bir değişim ve dönüşüm yaşandığını hatırlatarak; "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen değişim neticesinde Sayın Başkanımız Alinur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 8 Kasım tarihinde de Belediye Meclisinde yapılan seçimde arkadaşlarımız bizi bu göreve layık gördü. 3,5 yıllık Başkan Yardımcılığı görevimin de bugün bu işi yapmamıza büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Bizim yapmamız gereken şuydu; şehirdeki bütün çalışmalara hakim olmamız gerekiyordu. Şehirdeki ulaşım konusuyla da ilgilenmeni gerekiyor, çevre konularıyla da ilgilenmeniz gerekiyor, yardıma muhtaç bir vatandaş varsa bunlarla ilgilenmekte sizin sorumluluğunda" dedi.

SİZLER BİZİM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZSINIZ



Muhtarlara hitap ederek sürdürdüğü konuşmasında "Sizler bizim çalışma arkadaşlarımızsınız" diyen Taban; "Biz bir ve beraberiz. Birlikte çalışmak durumundayız. Bu sebeple sizlerle biran önce bir araya gelelim istedik. Ama tabi genel bir buluşma çok hızlı yapamadık. Muhtarlarımızın bizden bir farkı yok. Burada muhtarlarımızda aynı bizler gibi mahallelerindeki sorunlarla dertlenen, onun çözümü için gece gündüz demeden çalışan, günün her saati önüne gelen konuyu değerlendiren bir yapıda olduğunu gayet iyi biliyorum. Bana göre şan ve şeref içerisinde yapılacak, gurur duyulacak bir görev yapıyorsunuz. Milletin derdiyle dertlenen, bana göre Hakkın da rızasını kazanan insandır. Şehrimizde 116 mahallemiz var. Tüm bu mahallelerimizin muhtarları benim için değerli. Bizler göreve geldikten sonra önceliğimizi planlamaya, tasarlamaya verdik. Bu nedenle bir araya gelmemiz biraz gecikti. Ancak bundan sonra daha sık olacağını ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da göreve geldiğinden bu yana muhtarlarımıza verdiği değeri biliyoruz ve görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu değer sizlerin ne kadar önemli bir iş yaptığınızın da göstergesidir" şeklinde konuştu.

MERKEZDEN ŞAHİN, KIRSALDAN YİĞİT SORUMLU

Merkez ve kırsal mahallelerle ilgili sorumlu Başkan Yardımcılarının görevlendirmesine ilişkin de bilgi veren Taban; şöyle devam etti: "Kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü oluşturmuştuk. Bu müdürlüğümüzün bağlı olduğu Başkan Yardımcımız Eşref Yiğit. Eşref Bey yine bu süreci devam ettirecek. Merkez mahallelerimizle ilgili de ben bu işlere biraz bayan elinin değmesi gerektiğini düşündük. Bundan sonra merkez mahallelerdeki konularla ilgili Başkan Yardımcımız Gülhan Şahin ile irtibat kurmanızı rica ediyoruz. Bu işin bir sorumlusu olmak zorunda. Bu yapıyı sonrasında değiştirebiliriz. Bazı şeyleri gözlüyoruz, takip ediyoruz. En doğrusunu yaptığımızı hiçbir zaman iddia etmiyoruz ama doğruyu en kısa sürede bulmak zorundayız. Herkesin direk konunun muhatabını araması bizim işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Bunları bir merkezden sevk ve idare etmeliyiz. Tabi ki bizlerle de irtibat halinde olun. Ama konuların pişirilme aşamasının bu şekilde olması daha doğru."

"BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ"

"Bu toplantının amacı aslında sizlerle ilk buluşmamız, değerlendirme ve istişareler yapmamız. Toplantı sonunda sizlerin de sorularınızı yanıtlayacağız, önerilerinizi dinleyeceğiz. Hem geldiğimiz süreci sizlerle paylaşalım, beraberinde de istişare yapalım istedik. Muhtarlarımızla aynı çizgide olmaya her zaman gayret ettik. Muhtarlarımız kendi sorumluluk alanında sorunları çözme gayretinde, bizler de şehrin bütününde. Dolayısıyla bir bütünün parçalarıyız. Kamuoyunu bilgilendirmek adına basınla yaptığımız buluşmada da kalan süreç içerisindeki çizgimizi anlattık. Aslında bizim durumumuz 90 dakikalık bir maçta 75. dakikada oyuna alınan bir oyuncu gibi. Belediyelerin 5 yıllık stratejik planları hazırlanır. Başkan adayı seçim beyanını hazırlar ve Başkan olursa göreve geldiğinde bunun planını hazırlar. 5 yılık plan vardır önünde. Bu planı da İçişleri Bakanlığına göndererek onaylatır. Biz de aynı şekilde göreve geldiğimizden bu yana neler yapacağımızı planladık. Çok büyük projeler açıklamak durumunda olmayabiliriz zaman kısa olduğundan ve ayrıca var olan, tamamlanması gereken projeler olduğu için. Bizim önceliğimiz devam eden işleri tamamlamak ama tabi üzerine de ilave bir şeyler koymak. Yeni bir heyecan, yeni bir nefes… Değişikliklerde farklı bir göz, farklı bir bakış açısı olabiliyor. Bizler de göreve geldikten hemen sonra ne yapabiliriz noktasında oturup planlarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bana görevi tevdi ettiği görüşmemizde iki söylemde bulundu. Birincisi işin çok zor, çok çalışmalısın dedi. İkincisi de halkın içerisinde olmalısın dedi. Bizler bunu Sayın Cumhurbaşkanımız söylediği için yapan hiçbir zaman olmadık. Ama bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyorsa daha fazla yoğunlaşmamız gerektiğini anladık. İnşallah bizler de halk ile olan buluşmalarımızı arttıracağız. Bana göre halkın en yakın olarak temas ettiği kişiler muhtarlarımızdır. Dolayısıyla öncelikle sizlerle buluşmak istedim."

"ORTAK AKLI ÇALIŞTIRACAĞIZ"

"Ortak aklı çalıştıracağız dedik. Ortak akıl şu; benim gözümle, benim şuana kadar elde ettiğim tecrübelerle bir şeyler gözüküyor ama bu işin bütünü değil. İşte bu buluşmalar sayesinde sorunların çözümü noktasında fırsatlar oluşturacağız. Ortak aklı çalıştıracağız. Herkesin fikri ve görüşünün bizim için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşünceyle belediye bünyesinde fikir gölü ismiyle bir çalışma başlattık. Beraberinde vatandaşımızın görüşlerini de alabileceğimiz çalışmalar yapıyoruz. Vatandaş bize kolayca derdini anlatsın istiyoruz. Alo 153 hattımızı bilmeyenler var. 1870 yılında kurulmuş bir belediye burası. Çözüm Merkezi ismiyle oluşturduğumuz birimimize en kolay ulaşılabilecek yöntem 153 hattı. Hizmet Masası olarak hizmet veren birimimizi Çözüm Merkezi yaptık. Adı gibi çözülsün istiyoruz sorunların. Havanda su dövmeyelim. Bizim yeni dönemde daha hızlı ve daha etkin çalışma yapmamız gerekiyor. Bugün mail atılabilir, whatsapp denilen bir iletişim kanalı var, buradan ulaşılabilir. 0530 157 3000 numaralı hattın herkesin telefonunda Belediye Whatsapp Hattı diye kayıtlı olmalı. Kimseyi aramadan, kimseyle muhatap olmadan sorunlar iletilebiliyor. Bu zamandan da tasarruf sağlıyor. Şu makamda şunu anladım ki en önemli konu zaman yönetimi. O zaman bizim bu zamanın içerisinde daha verimli işler yapmamız lazım. Sistemli çalışmamız lazım. Çözüm Merkezimizi artık 7/24 esaslı çalıştırıyoruz. Eskiden 17.00'dan sonra telefonlara zabıta arkadaşlarımız bakıyordu. Zabıtanın işi telefona bakmak değil. Onların işi sahada olmak. Vatandaş aradığı zaman gidip müdahale edeceğiz. Sahada gezdiğiniz zaman bu şehirdeki vatandaş adına da bir güven telkin ediyor. İnsanlar daha huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler."

"HIZLI VE ETKİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Hızlı ve etkin çalışacağız dedik. Acil ekipleri oluşturduk. Acil ekipleri pratikte çabuk çözülebilecek işlere hemen müdahale ediyor. Kaldırım taşının yerinden oynamasının düzeltilmesi için ben 2 hafta bekleyemem. Bu hemen çözülmeli. İş yoğunluğunda biz bunları gecikmeli olarak yapıyorduk. Daha hızlı olmak için de acil ekipleri oluşturduk. Bu ekibimiz her gün bu işlerle ilgilenirler. Ben de birkaç günde bir gidip ne yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına bakarım. Bizim de sizlerden ricamız gördüğünüz eksikleri iletişim kanallarımızdan bizlere iletmeniz. Bu kadar çok iletişim kanalının olduğu bir dönemde bunlardan faydalanmalıyız. En önemlisi de bu katılımcı modeli ortaya koyabilmek. Benim iki tane gözüm var. Ama ortak akıl dedik ya. Eksikliklerle ilgili de bu sorunlar bize iletilirse biz bunları görürüz. Duyarlı vatandaş sayısını arttırmadığımız sürece de hangi çözümü bulursanız bulun bu sorun tamamıyla halledilemeyecektir. İstediğiniz kadar zabıta sayısını, polis sayısını arttırın. Herkesin başında her an olamayız. Bunun çözümü duyarlı vatandaştır. Bir diğer adı da otokontroldür. Kimseyle çatışmadan, sadece ilgili iletişim kanallarına bildirimde bulunarak duyarlı vatandaş görevinizi yerine getirin."

Toplantı sonunda Başkan Taban, muhtarların sorularını da yanıtladı.