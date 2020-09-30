Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
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Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı

30.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:57
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Etüd-Proje işinde sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Etüd-Proje işinde sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu.

Ahmet Aydın, ekiplerin çalışmaya başladığını belirterek, "Kilometre 39+240 - 68+000, arasında, Besni çıkışından 20 kilometre sonrasıyla Yenigüven arası (Adıyaman çıkışı) 3 makineyle toplam 4.515 metre sondaj hedeflenmektedir. Bu aralıkta 5 tünel, 5 köprü, 7 altgeçit, 3 üstgeçit var" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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