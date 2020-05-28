Hızlı tren seferleri başladı mı? Hızlı trenlerin yeni taşıma kuralları nedir? Hızlı tren bileti nasıl alınır? Hızlı tren biletlerine zam geldi mi? Normalleşme dönemi ile birlikte hızlı trenler seferlerine başlıyor. TCDD yeni belirlediği kurallar çerçevesinde hızlı tren seferleri gerçekleşecek. Hızlı tren seferleri başladı mı? Hızlı trenlerin yeni taşıma kuralları nedir? Hızl ıtren bileti nasıl alınır? Hızlı tren biletlerine zam geldi mi?

Koronavirüs sonrası normalleşme dönemine geçişimizi ile birlikte birçok şey gibi Hızlı Trenler'de seferlerine başladı. Vatandaşlar hızlı trenlerin corona için belirlenen yeni taşıma kurallarını merak ediyor. Hızlı tren seferleri nasıl gerçekleşecek, bilet fiyatları zamlandı mı? gibi soruların yanıtını sizler için haberimizde ele aldık.

HIZLI TREN SEFERLERİ BAŞLADI MI?

İki ay sonra ilk sefer, Ankara-İstanbul arasında saat 07.00'de yapıldı. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenlerin günde 16 sefer yapması planlanıyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için yaklaşık 2 bin bilet satıldı.

YOLCULAR NASIL OTURACAK VE YOLCULUK EDECEK?

YHT seferlerine yeni kurallar da getirildi. Buna göre gar, istasyon ve trenlerde yolcularla çalışanlara maske zorunlu olacak. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculara yiyecek ve içecek ikram edilmeyecek, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Hastalık belirtisi gösteren yolcular da kesinlikle trene alınmayacak.

HIZLI TREN

TREN BİLETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan yerli elektrikli trenimizle hayata geçirmeyi planlıyoruz.Tüm hatlarımızda üst düzey hijyen ve sağlık tedbirleri alınması önemli önceliklerimizdendir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en hızlı şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır.

BİLELER NASIL ALINACAK?

Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Maske, mesafe ve temizlik; yeni normalin vazgeçilmezleri.Tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahet etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet almak için gerekli HES (Hayat Eve Sığar) kodu ve seyahat izin belgesi istenecektir. Vatandaşlarımız HES kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edilirse bilet satışı yapılabilecek.Giriş - çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen seyahat izin belgesi görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahati iptal edilecek.