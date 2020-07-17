Hızlı tren kazasıyla ilgili görülen davada tutuklu sanık kalmadı
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Hızlı tren kazasıyla ilgili görülen davada tutuklu sanık kalmadı

ANKARA'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hızlı tren kazasıyla ilgili görülen davada tutuklu sanık kalmadı
17.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:31

ANKARA'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi.

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Osman Yıldırım, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katılırken. tutuksuz sanıklar ise salonda hazır bulundu. Mahkeme, celsede bazı tanık ve müştekileri dinlerken, koronavirüs salgını nedeniyle kişileri salona tek tek aldı. Salona izleyici ve müşteki yakınları alınmadı.

TANIK 'EĞİTİM ALMADIM' DEDİ, DOSYADA EĞİTİM ALDIĞI YÖNÜNDE BELGE ÇIKTIDuruşmada tanık olarak tren teşkil memuru İbrahim İlhan, kaza öncesi Samsun'dan gelen davanın sanığı Osman Yıldırım'la iki gün birlikte çalıştıklarını ve Yıldırım'a makasların değişimi konusunda uygulamalı bilgi verdiğini söyledi. Bunun üzerine Osman Yıldırım'ın avukatı Mehmet Ektaş, "Mevzuatta farklı yerlerden gelen personele trenlerin hareketi ve trafik kontrolü konusunda eğitim verileceği yazıyor. Müvekkilime bu eğitim verilmedi. Bu konuda eğitim verilip verilmediğini biliyor musunuz?" diye sordu. Tanık, bilmediğini söyleyince Avukat Ektaş, "Size bu konuda eğitim verildi mi?" diye sordu. Tanığın "Hayır verilmedi" cevabı üzerine Avukat Erktaş, dosyada tanığın eğitim aldığına yönelik belgeyi mahkemeye gösterdi. Avukat Ertaş, "Demiryolu konusunda eğitim veren okullarda mevzuatın kanla yazıldığı öğretilir. Yani personelin eğitim çok önemlidir. Tanığın yanıtına göre makasçılara eğitim verilmeden, verildiği yönünde belge düzenleniyor. Bu çok vahim bir durum" ifadelerini kullandı.TCDD GENEL MÜDÜRÜ TANIK OLARAK DİNLENECEK 

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme sanık ve avukatlarının taleplerini dinledi. Sanık avukatları, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunan; ancak Bakanlık soruşturma izni vermediği için haklarında soruşturma açılamayan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile dönemin Genel Müdür Yardımcısı şu anda TCDD Genel Müdürü olan Ali İhsan Uygun'un tanık olarak dinlenmesini talep etti.  Davanın tek tutuklu sanığı Osman Yıldırım da tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini kabul ederek, İsa Apaydın ve Ali İhsan Uygun'un gelecek celse tanık olarak dinlenmelerine karar verdi. Osman Yıldırımın da tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. 


Kaynak: DHA

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