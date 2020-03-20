Hızlı tanı kitlerinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili planlanan tarih belli oldu edindiği bilgilere göre Turkish Cargo'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

edindiği bilgilere göre Turkish Cargo'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yarım ton ağırılığına denk gelecek kitler, Türkiye'deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek.Turkish Cargo'nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı. Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA