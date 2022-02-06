Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

Düzce'de köy yollarında hız yapan sürücülerin ihbarlarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hız uygulaması yaptı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de köy yollarında hız yapan sürücülerin ihbarlarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hız uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda hız kurallarını ihlal eden 14 sürücüye yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce merkeze bağlı köy yollarında hız yapan sürücü ihbarlarının artması üzerine jandarma trafik ekipleri uygulama başlattı. Özellikle Aydınpınar köyü ve Akkaya köyü yol ayrımında yapılan uygulamalara 5 jandarma trafik timinden 11 personel katıldı. Yapılan denetimlerde ise 195 araç kontrol edildi. Hız limitlerini aşarak hızlı araç kullandığı tespit edilen 14 sürücüye 11 bin lira cezai işlem uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title