Hızlı Şarja Kavuşturan Güncelleme!

Xiaomi, sadece birkaç hafta önce bazı mi A1 cihazlarına Android Oreo'yu beta olarak tattırmıştı. Güncelleme, Oreo'dan beklenen resim-içinde-resim, akıllı metin seçimi gibi yeniliklerin yanında alışılmadık bir değişiklikle geliyor.



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Ancak yeni bir rapora göre güncellemenin içinde alışılmadık bir geliştirme daha var: Hızlı şarj. Bu işlevden faydalanabilmek için bir hızlı şarj adaptörünü kullanmanız gerekebileceği söyleniyor. Rapor, hızlı şarj sayesinde telefonun pil seviyesinin yüzde 0'dan yüzde 100'e ulaşmasının 92 dakika sürdüğünü söylüyor. Normalde bu süre iki saatten uzun.



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Rapor, beta sürümün uygulama açılış sürelerini iyileştirdiğini, daha akıcı animasyonlar sunduğunu ve kamerada geliştirmeler yaptığını da söylüyor. Xiaomi güncellemenin cihazlara 2017 bitmeden önce dağıtılacağının sözünü vermişti, bu yüzden birkaç gün içinde güncellemeyi almayı bekleyebilirsiniz.



