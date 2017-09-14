Hızlı Şarj İçin Eller Yine Cebe Girecek!
Yeni tanıtılan tüm iPhone'lar yüzde 50 daha hızlı şarj oluyor.
iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus nihayet resmi olarak duyuruldu ve üç telefonun da Apple'ın hızlı şarj teknolojisini desteklediğini duymaktan memnun olabilirsiniz. Yani yeni iPhone'lar sadece 30 dakikada %50 enerji seviyesine ulaşabiliyor.
Ancak bu teknolojiden faydalanabiilmek için kesinlikle gerekli olan bir şey var: USB-C şarj cihazı. Üç telefon da kablosuz şarjı destekliyor, ancak bu teknik telefonları normal hızda şarj edebiliyor. İşin en acı kısmı, Apple'ın hızlı şarj için gereken aksesuarları telefonlar ile sevk etmemesi. Yani USB-C to Lightning kablosu ve USB-C Güç Adaptörü'nü ayrıca satın almanız gerekiyor.
Apple.com'da bir USB-C to Lightning Cable'ın fiyatı 25$, USB-C Power Adapter'ın fiyatı ise 49$.
Özellikle bir telefona 999$ ödedikten sonra, hızlı şarj teknolojisini de beraberinde istemek çok mantıksız olmasa gerek. Ancak şimdilik yapabilecek bir şey yok. Eğer kablosuz şarjın hızı yetersiz kalırsa, servet değerindeki iPhone'unuz için bir miktar daha para ödemek zorunda kalabilirsiniz.