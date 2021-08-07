Hızlı Müdahale ve İşbirliğiyle Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Hızlı Müdahale ve İşbirliğiyle Yangın Büyümeden Söndürüldü

Hızlı Müdahale ve İşbirliğiyle Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi'nde meydana gelen arazi yangını, Büyükşehir İtfaiyesi, Büyükşehir tarafından mahalle muhtarlarına dağıtılan traktör arkası tankerler ve vatandaşların işbirliğiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi'nde meydana gelen arazi yangını, Büyükşehir İtfaiyesi, Büyükşehir tarafından mahalle muhtarlarına dağıtılan traktör arkası tankerler ve vatandaşların işbirliğiyle büyümeden kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla mahalle muhtarlarına dağıtılan traktör arkası tankerlerin önemini bir kez daha gördüklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Ayvacık Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi'nde, öğle saatlerine doğru arazi yangını meydana geldi. Dumanların yükselmesi üzerine mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sürede Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara dağıtılan traktör arkası tankerler ve vatandaşlar tarafından yangına müdahale edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de hızla olaya müdahale etmesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla mahalle muhtarlarına toplam 98 adet traktör arkası itfaiye su tankeri dağıtıldığını hatırlatan ve dağıtılan tankerlerin önemini bir kez daha gördüklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, böylelikle hızlı müdahale ve işbirliğiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü ifade ederek, Ayvacık Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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