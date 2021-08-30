Hızlı müdahale ormanı kül olmaktan kurtardı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çamlık ormanında çıkan yangın, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çamlık ormanında çıkan yangın, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ormanı yanmaktan kurtardı.
İlçede vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Mustafa Dündar Parkı'nın üst kısmında yangın çıktı. 28 bin metrekarelik ormanın içinde bulunan bölgeden yükselen alevler, kısa sürede etrafa yayıldı. Kurumuş yaprakların alev almasıyla başladığı öğrenilen yangın, mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yüzlerce çam ağacının bulunduğu ormanı büyük bir felaketten kurtardı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangında ağaçlar zarar görmezken, 150 metrekarelik alandaki kurumuş otlar yandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı