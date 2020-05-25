Hızlı Koronavirüs Testi Çıkış Tarihi Açıklandı Fransa hızlı koronavirüs testi çıkış tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Fransa hızlı koronavirüs testi çıkış tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Fransa'da bulunan biyoteknoloji şirketi SKILLCELL, CNRS SYS2DIAG laboratuvarı ve VOGO'dan oluşan konsorsiyum, tükürük örneği ile 1 saatten daha kısa sürede analiz yapabilen koronavirüs testinin hazır olduğunu açıkladı. Hızlı Koronavirüs Testi Çıkış Tarihi

Yapılan açıklamaya göre hızlı koronavirüs testi "EasyCov", Haziran ayının ortasından itibaren Avrupa'da piyasaya sürülecek. EasyCov sayesinde kan almaya ihtiyaç duyulmayacak. Sağlık çalışanları, kişinin dilinin altından alacağı 1 milimetrelik tükürük örneği ile analiz yapabilecek. EasyCov ile yapılan testlerin sonucu 1 saatten daha kısa sürede belli olacağı belirtildi.

EasyCov'a benzer bir test, Amerika Birleşik Devletleri'nde de onaylanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tükürük örneği ile analiz yapılabilen bir test kitine onay vermişti ancak bu test kitinin sonucunu öğrenmek pek pratik değildi. Test kitinin sonucunu öğrenmek için örneklerin kargo ile laboratuvara gönderilmesi gerekiyordu.

Koronavirüs'te Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 24 Mayıs itibarıyla toplam vaka sayısı 156.827 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.340'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 118.694 olarak açıklandı.