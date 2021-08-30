Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Şeyh Üniversitesi tarafından Bozüyük Kaymakamlığı destekli muhtarlara 'Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Bilecik Şeyh Üniversitesi tarafından Bozüyük Kaymakamlığı destekli muhtarlara 'Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Bilecik Şeyh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sultan Ece Altınok Çalışkan tarafından 'Bilecik İli Karasu Nehri Havzası Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Peyzaj Yönetiminin Geliştirilmesi' başlıklı doktora tez çalışması kapsamında toplantısı yapıldı. Bozüyük Muhtarlar Derneği'nde yapılan toplantıya kaymakamlık temsilcisi olarak Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ve Bozüyük karasu havzası içerisinde yer alan 23 köy muhtarı katıldı. Toplantıda ekoturizm ve peyzaj yönetimi ile ilgili bir sunum yapan Öğr. Gör. Sultan Ece Çalışkan, her bir köy muhtarından köylerinin doğal ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler toplayarak ilçenin ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı.

Öte yandan Çalışkan'ın ilerleyen günlerde Bilecik merkez ve Pazaryeri ilçeleri için de benzer çalışmalar yapacağı belirtildi. - BİLECİK

Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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