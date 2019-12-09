Hızlı Giriş, yıl boyunca 310 milyon kez kullanıldı

09.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:04

Turkcell'in internette ve mobil uygulamalarda kimlik doğrulama sağlayan hizmeti Hızlı Giriş, 2019'da dijital hayatı

310 milyon defa kolaylaştırdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hızlı Giriş, 2019 yılında 23 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve bir yıl boyunca 310 milyon kez kullanıldı. Bu sayede alışveriş başta olmak üzere konaklama, ulaşım ve benzeri pek çok internet sitesine ve uygulamaya erişimde dijital kimlik çözümü olarak fark yarattı. Hızlı Giriş ile kullanıcılar, pek çok site ve uygulamaya şifre hatırlamaya gerek duymadan giriş yapabildi ya da üye olabildi.

Söz konusu özellikle sayesinde hem kullanıcılar hem de dijital platformlar tarafından tercih edilen Hızlı Giriş, sadece Turkcell müşterileri değil, tüm mobil operatör müşterileri tarafından kullanılabilmesiyle de öne çıktı.

Kullanıcı dostu tasarım yeniliklerle beraber geldi

Toplam 90 uygulamaya entegre edilen Hızlı Giriş, son kullanıcı ve servislerin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl tekrar şekillendirildi. Öncelikle tasarım olarak daha basit ve kullanıcı dostu hale getirildi. Bunun dışında servis sağlayıcıların hizmeti kişiselleştirerek geliştirmesine yarayacak datanın, son kullanıcının izninin ardından paylaşılmasını sağlayan model geliştirildi. Böylece servis, hem kullanıcıların hem de servis sağlayıcıların kolay kullanabileceği nihai haline kavuştu.

Hızlı Giriş kullanıcıları, dijital platformlara daha kolay ve hızlı üye olabilirken, servis sağlayıcılar da son kullanıcıların onaylı bilgileri ile onlara daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilme imkanına erişti.

2019 yılının son çeyreğinde 8,9 milyon aktif kullanıcının kullandığı Hızlı Giriş, daha çok servis sağlayıcı ve son kullanıcıya ulaşabilmek adına MWC19, Turkcell Teknoloji Zirvesi ve Turkcell Teknoloji Buluşmaları gibi etkinliklerde yerini aldı.

Dünya Operatörler Birliği (GSMA) tarafından sağlanan Mobile Connect servisi ile de uyumlu olan Hızlı Giriş, 2018 yılının dünya genelinde GSMA tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk global servis seçildi.

Hızlı Giriş'i kullanıcı girişi istenen web sitelerine entegre etme işlemi çok daha kolay ve hızlı bir formata kavuştu. İsteyen hizmet geliştiriciler, https://hizligiris.turkcell.com.tr/ portalınden kayıt olduktan sonra yönergeleri takip ederek SDK (yazılım geliştirme kiti) ya da API (uygulama programlama ara yüzü) versiyonunu sistemlerine uygulayabiliyor.

Kaynak: AA