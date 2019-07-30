Hızlanan anlaşmasız Brexit hazırlıkları İngiliz Sterlini'ni vurdu
İngiltere'de yeni hükümetin anlaşmasız Brexit için çalışmalarını hızlandırmasına piyasalar tepki gösterdi. İngiliz Sterlini Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız ayrılacağı ihtimalinin güçlenmesi karşısına son 28 ayın en düşük seviyesine geriledi.
İngiltere'de yeni hükümetin anlaşmasız Brexit için çalışmalarını hızlandırmasına piyasalar tepki gösterdi. İngiliz Sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız ayrılacağı ihtimalinin güçlenmesi karşısında son 28 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Birçok yatırımcı anlaşmasız Brexit'in dünya ekonomisine şok dalgaları yayacağını, İngiltere'yi ise ekonomik durgunluğa sürükleyeceğini, mali piyasaları bulandıracağını ve Londra'nın uluslararası finans merkezi olarak öncü rolünü zayıflatacağını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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