Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı?
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Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı?

Avrupa'da tüm komşularında virüs görülmesine karşın henüz Covid-19'un sıçramadığı ülkeler de var. Bunların başında Türkiye geliyor.

06.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:14
Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19'un görüldüğü ülke sayısı 90'ı geçti. Özellikle salgının 'ya sıçramasının ardından ülkelerindeki vaka sayıları hızla arttı. Covid-19'un Ortadoğu'daki yayılması ise büyük oranda İran üzerinden oldu. Ancak tüm komşularında virüs görülmesine karşın henüz Covid-19'un sıçramadığı ülkeler de var. Bunların başında geliyor.


Avrupa'da sadece 8 ülkede Covid-19 yok


Avrupa'da 6 Mart 2020 itibariyle koronavirüsün görülmediği ülke sayısı sadece 8: Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Slovakya, Malta ve Moldova. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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