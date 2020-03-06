Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı?

06.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:14

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19'un görüldüğü ülke sayısı 90'ı geçti. Özellikle salgının İtalya'ya sıçramasının ardından Avrupa ülkelerindeki vaka sayıları hızla arttı. Covid-19'un Ortadoğu'daki yayılması ise büyük oranda İran üzerinden oldu. Ancak tüm komşularında virüs görülmesine karşın henüz Covid-19'un sıçramadığı ülkeler de var. Bunların başında Türkiye geliyor.



Avrupa'da sadece 8 ülkede Covid-19 yok



Avrupa'da 6 Mart 2020 itibariyle koronavirüsün görülmediği ülke sayısı sadece 8: Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Slovakya, Malta ve Moldova. Euronews.com'da Görüntüle