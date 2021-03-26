Hızla yayılan diyabet korkutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hızla yayılan diyabet korkutuyor

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG - Haberler | Güncel

Hızla yayılan diyabet korkutuyor Dr. Konduk: "Diyabet de sigara kadar komplikasyonları çok olan bir hastalık" Diyabet mi, sigara mı daha zararlı Dr.

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı

Hızla yayılan diyabet korkutuyor

Dr. Konduk: "Diyabet de sigara kadar komplikasyonları çok olan bir hastalık"

Diyabet mi, sigara mı daha zararlı

Dr. Konduk: "Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı"

İSTANBUL - Son yılların en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen diyabetin hızla yayılması korkutuyor. Diyabet ve sigaranın zararları hakkında konuşan Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, "Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı. Diyabet de sigara kadar komplikasyonları çok olan bir hastalık" dedi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin son yıllardaki hızlı artışı uzmanları korkutuyor. Türk Diyabet Cemiyeti'nin açıklamalarına göre; 415 milyon olan diyabet hasta sayısının, 2040 yılında 640 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Diyabet hastalığının vücuda zararları hakkında bilgiler aktaran Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, diyabetin sigara kadar komplikasyonları çok olan zararlı bir hastalık olduğunu söyledi.

"Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı"

Diyabetin hızla yayılmasının toplumsal boyutunu değerlendiren Konduk, "Hayatımıza giren akıllı telefonlar, arabalar, bizleri hareketsiz bir yaşama sürükledi. Bu nedenle özellikle Türk toplumu şişmanlamaya başladı. Çalışma saatlerimiz uzadı. Yemek yapmaya ve hazırlamaya olan zamanımız azaldığı için kolay yapılabilir, fast food yiyecekleri tüketmeye başladık. Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı. Türkiye'de ortalama 11 milyon civarında diyabet hastası olduğundan bahsediliyor" açıklamasında bulunurken, ailesinde diyabet öyküsü olan bireylerin de diyabete yakalanma oranlarının yüksek olduğunun altını çizdi.

"Diyabet de sigara gibi komplikasyonları çok olan bir hastalık"

Hastalıkla ilgili bilgi veren Konduk, "Sigara sessiz ve sinsi fakat bir yandan da tüm sağlığımıza zarar veren bir madde. Sigaranın içinde 4 binden fazla zararlı madde bulunuyor. Örnek verecek olursak; boya çıkarıcı olarak kullanılan aseton, kansere sebep olan aromatik hidrokarbonlar, roket yakıtında kullanılan metan çakmak gazında bulunan bütan gibi çok sayıda zararlı maddeler içeriyor. Türkiye'de sigaradan yılda 100 bin kişi ölüyor. içilen her bir sigaranın insan ömrünü ortalama 12 dakika kısalttığı söyleniyor. Sigara akciğer kanserinden tutun da kalp hastalıklarına, hipertansiyona, mide ülserine, bunamaya, kalp damar hastalıklarına, damar tıkanıklıkları gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Diyabet de sigara gibi komplikasyonları çok olan bir hastalık" dedi.

"Sonuçları üzücü olabilen bir hastalık"

"Diyabetten neden korkmalıyız?" sorusunu yanıtlayan Konduk, "Komplikasyonları çok diye korkuyoruz. Sonuçları üzücü olabilen bir hastalık. Özellikle erişkin yaştaki görme kayıplarının körlüklerinin en büyük sebeplerinden biri diyabet. Aynı zamanda bacak ampütasyonlarının, parmak kayıplarının en büyük nedeni diyabet; ülkemizdeki böbrek yetersizliğinin en büyük sebebi, kalp krizi geçirmenin veya felç olmanın, sigara kadar zararlı ve sigara kadar komplikasyonları çok. Özellikle göz, kalp, böbrek üzerinde komplikasyonlarla giden bir rahatsızlık. Dünyada diyabetten ölüm sıklığı 6. sırada. Birinci sıralarda yer alan kardiyovasküler hastalıklarında asıl nedenleri arasında diyabet yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Hızla yayılan diyabet korkutuyor
Hızla yayılan diyabet korkutuyor
Hızla yayılan diyabet korkutuyor
Hızla yayılan diyabet korkutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hızla yayılan diyabet korkutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:58:25. #1.16#
title