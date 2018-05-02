Kaza Anı Kamerada! Bisikletiyle Hızla Giderken Araca Çarptı, Başı Camdan İçeri Girdi
Amasya'da bisikletiyle yokuş aşağıya hızla ilerleyen genç, karşısına çıkan arabaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı camdan içeri giren genç yaralanırken olay anı kameraya yansıdı.
Amasya'da bisikletiyle hızla ilerleyen genç araca çarptı. Aracın camının kırılması ile başı camdan içeri giren genç yaralandı.
BİSİKLETLE HIZLA İLERLERKEN ARABAYA ÇARPTI
Yolda ilerleyen bisikletli genç, Hakimiyet Kavşağı'na yaklaştığı esnada daha da hızlandı. O sırada yola çıkan hafif ticari aracı fark etmesine rağmen duramayan 16 yaşındaki Efe Mesut A., aracın camına çarptı.
BAŞI ARACIN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ
Başı camın kırılması ile araçtan içeri giren genç kazayı ucuz atlattı. Daha sonra toparlanan Efe Mesut A.'nın başına gelen o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafındaki kaydedildi.
KAFASINA DİKİŞ ATILAN GENÇ OLAYI ANLATTI
Olay anını anlatan lise 10. sınıf öğrencisi Efe Mesut A., "Yokuş aşağıya iniyordum, hızlıydım. Sağa doğru döndüm. Tam virajı alırken önüme araba çıktı. Duramadım, cama vurdum. Kafam içeri girdi. Geri dışarı düştüm. Çağrılan ambulansla hastaneye götürdüler. Kafama 5 dikiş atıldı. Biraz da çizik var" dedi.
"HER ZAMAN TAKTIĞIM KASKI O GÜN UNUTTUM"
Genelde kullandığı kaskı kazanın yaşandığı gün takmayı ihmal ettiğine değinip bisiklet ve motosikletlilere tavsiyelerde bulunan Efe Mesut A., "Kaskım yoktu. Aslında her zaman takıyordum ama o gün bir ihmale geldi. Taksaydım belki yara almadan bile kurtulabilirdim. Kask çok önemli. Kask taksınlar, bütün güvenlik önlemlerini alsınlar" diye konuştu.
-
Ali koç başkan fener şampiyonCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Tarlaya girer gibi yola giriyor buda kamil çocukCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
1 yıldır olan kask boş yapmayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
kask değilde beyin önemli. oraya o hızda girerken beyin neredeydi .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Whistle dandik sakın almayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır