Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler
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Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler

Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da araçlarıyla yolculuk yapan bir grup genç, sürü halinde hızla ilerleyen yaban domuzlarının yolun karşı tarafına geçişini bekledi.

Adıyaman'da araçlarıyla yolculuk yapan bir grup genç, sürü halinde hızla ilerleyen yaban domuzlarının yolun karşı tarafına geçişini bekledi.

Adıyaman merkez Külafhöyük köyü yakınlarında araçlarıyla ilerleyen bir grup genç, boş tarladan hızla gelen yaban domuzlarını fark etti. Gençler cep telefonlarıyla domuzları görüntülemeye başladı. Gençlerin durdurdukları araçlarının içerisinden görüntüledikleri yaban domuzu sürüsü hızla gelerek yolun karşı tarafına geçti. 30'a yakın domuzun bulunduğu sürü, boş araziler içerisinde gözden kayboldu. Domuzların gitmesiyle gençler, yoluna kaldığı yerden devam etti.

(Cihan Kizir/İHA)

Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler
Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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