Hızır Reis denizaltısının "beyni" teslim edildi
HAVELSAN mühendisleri tarafından entegresi ve testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi, Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan Hızır Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edildi.
17.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:45
HAVELSAN mühendisleri tarafından entegresi ve testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi, Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan Hızır Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com