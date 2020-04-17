Hızır Reis denizaltısının "beyni" teslim edildi HAVELSAN mühendisleri tarafından entegresi ve testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi, Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan Hızır Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edildi.

HAVELSAN mühendisleri tarafından entegresi ve testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi, Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan Hızır Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edildi. Kaynak: Dunya.com