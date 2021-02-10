Hızır orucu ne zaman açılır? 2021 Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hızır orucu saat kaçta açılıyor?

Alevi inancına göre her yıl şubat ayında tutulan Hızır orucu için miladi takvime göre belirlenen tarihe yaklaşıldı. Hızır orucunun amacı bir nevi Hızır gibi herkesin darlığına ve zor anına yetişmek onun hoşnutluğunu kazanmaktır. Peki, 2021 Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hızır orucu ne zaman açılır? Hızır orucu saat kaçta açılıyor?

Hızır orucu ile birlikte üç gün sürecek oruç tutulacak. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, Alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Peki, Hızır orucu ne zaman açılır? 2021 Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hızır orucu saat kaçta açılıyor?

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir. Hızır Orucu için bazı kaynaklarda her yıl Ocak ayının ikinci haftası tutulmaya başlar, Şubat ayının ikinci haftasıyla son bulur ifadesi de yer almaktadır.

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Hızır orucuna akşamdan niyet edilir ve sahura kalkmadan ertesi günün akşam vaktine kadar, oruç tutulur. Gece 00.00'dan sonra gün döner ve yeni gün oruç günü olur. Bundan sebep 24 saatlik gün bitince, oruç başlar ve güneş batınca da biter.

HIZIR ORUCU BAŞLAMA TARİHİ VE ORUÇ AÇMA SAATLERİ

Ankara;

13 Şubat Perşembe: 18:35

14 Şubat Cuma: 18:36

15 Şubat Cumartesi: 18:38

İstanbul;

13 Şubat Perşembe; 18:49

14 Şubat Cuma: 18:50

15 Şubat Cumartesi: 18:52

İzmir;

13 Şubat Perşembe; 19:00

14 Şubat Cuma: 19:02

15 Şubat Cumartesi: 19:04

Oruca niyet duası

Bismişah Allah Allah!

Hakk Muhammed Ali hakkı için;

Halimize haldaş, yolumuza yoldaş,

Yetiş carımıza diye çağırdığımız Bozatlı Hızır aşkına;

Oruç tutmaya niyet ettim,

Sen kabul eyle ya Canab-ı Hakk.

Gerçeğe Huu.. Mümine ya Ali.

Oruç açma duası

Bismişah Allah Allah!

Ya Canab-ı Hakk, Bozatlı Hızır aşkına tuttuğum orucu,

Dergahı izzetinle kabul eyle.

Gerçeğe Huu.. Mümine ya Ali.

Tutulan oruçlar, lokmalar ve niyetler kabul ve makbul ola. Bozaatlı Hızır yar ve yardımcımız olsun.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu içerisinde illere veya bölgelere farklılıklar gözükebilir. Ancak geleneksel şekilde Hızır Orucu şu şekilde tutulur;

-Hızır orucu, 3 gün tutulur. Oruç tutan akşamdan niyet eder ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutar.

-Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulur ve geleneğe göre taş değirmende öğütülmesi sağlanır. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.

-Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.

-Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.