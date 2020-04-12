"Hızır"lar 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı
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Fethiye, Amasya, Güncel

"Hızır"lar 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Amasya'da iki hayırsever, 2 mahallede 5 bakkalın veresiye defterindeki borçları kapatarak mahallelinin hayır duasını aldı.

12.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:10
'Hızır'lar 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Amasya'da iki hayırsever, 2 mahallede 5 bakkalın veresiye defterindeki borçları kapatarak mahallelinin hayır duasını aldı.

Fethiye Mahallesi'nde bir iş adamının, mahalledeki 3 bakkalın veresiye defterini satın alıp mahallelinin borcunu sildirdiği öğrenildi.

Daha sonra da başka bir hayırseverin Şehirüstü Mahallesi'nde bulunan 2 bakkalın veresiye defterini satın aldığı duyuldu.

Satın aldıkları veresiye defterlerini mahalle muhtarlarına teslim eden hayırseverler yaptıkları davranışla takdir topladı, borcu silinen birçok vatandaşın hayır duasını aldı.

Fethiye Mahallesi Muhtarı Halil Ferahoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyiliğin bir silsile gibi bir mahalleden diğer mahalleye sıçradığını, daha çok mahallelerde bu davranışın devam etmesini istediklerini söyledi.

Yardımda bulunan hayırseverin, adının açıklanmasını istemediğini dile getiren Ferahoğlu, şöyle konuştu:

"Bir hayırsever iş adamı vatandaşımız daha önce mahallemize farklı yardımlar yaptı. 'Bu yeterli olmaz daha farklı yardımlar yapalım.' dedi. Biz de mahallelinin 3 bakkala borçları var, buralara olan borçlarını kapatabilirsek eğer daha rahat gidip alışverişlerini yaparlar diye düşündük. Sonra gidip 3 marketten de borç defterlerindeki borçları ödeyip bütün mahallenin borcunu silmiş. Bize yapılan bu yardımın ardından duyduk ki başka mahalle için de yapılmış bu yardım. İstiyoruz ki duyarlı vatandaşlarımız, yardımsever vatandaşlarımız mahallelerimiz için, köylerimiz için yardımlarını esirgemezlerse daha iyi olacak."

Şehirüstü Mahallesi Muhtarı Yasin Kantarcı da mahallelinin toplam 12 bin 600 lira borcunun silindiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İki gün önce muhtarlığımıza bir vatandaşımız geldi, mahalle bakkallarının veresiye defterlerini ödeyebileceğini beyan etti. Aynı zamanda mahallemize gıda yardımı yapabileceğinden bahsetti. Bununla alakalı ben direkt bakkalımızın yanına geldim. Veresiye defterlerinin hesaplamalarını yaptık. 8 bin 900 lira gibi bir rakam tuttu. Diğer bakkalımızın da veresiye defterinde 3 bin 700 lira gibi bir rakamın olduğunu kendisine beyan ettim. Kendisi ile beraber markete geldik. Nakit parayla ödeyerek veresiye defterini aldı. Ardından diğer bakkala giderek 3 bin 700 lira nakit ödeyerek oranın da bütün veresiyesini sildi. Biz ismini sorduğumuzda sadece 'hızır' dememizi istediğini söyledi. Kendisine buradan şahsım ve mahalle adına çok teşekkür ediyorum."

Fethiye Mahallesi'nde bakkallık yapan Harun Köroğlu da hayırsever vatandaşı daha önce hiç görmediğinin altını çizerek, "Kesinlikle bu hayırseverimizi daha önce ben görmedim. Allah razı olsun ki kendisinden, böyle insanlar var. Allah bunları eksik etmesin daha da çoğaltsın. Mahallemiz kırsal bir mahalle olduğu için gelir düzeyi biraz düşük. O hayırsever kardeşimizin Allah birine bin katsın. Böyle bir günde böyle hayırlar yapılıyor. İnşallah bunlar daha da çoğalır. Bazı insanlar, kazandığım parayı nereye koysam, diye hesap ederken önemli olan böyle zamanlarda birbirimize destekçi olmamız." dedi.

'Hızır'lar 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Kaynak: AA

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