Hızır'ın atının ayak izi bulunan çeşmeye sahip çıktılar
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Hızır'ın atının ayak izi bulunan çeşmeye sahip çıktılar

MUŞ'un Varto ilçesindeki şair, yazar ve müzisyenler, Hazreti Hızır'ın atının ayak izlerinin bulunduğuna inanılan 'Hızır Çeşmesi'nde yaşanan sel felaketi ve piknikçilerin oluşturduğu kirlilikle ilgili toplantı yaptı.

Hızır'ın atının ayak izi bulunan çeşmeye sahip çıktılar
06.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:09

MUŞ'un Varto ilçesindeki şair, yazar ve müzisyenler, Hazreti Hızır'ın atının ayak izlerinin bulunduğuna inanılan 'Hızır Çeşmesi'nde yaşanan sel felaketi ve piknikçilerin oluşturduğu kirlilikle ilgili toplantı yaptı. Hızır Çeşmesi'nde lokma dağıtarak, türküler söyleyen grup, dere ıslahının yapılması ve vatandaşların temizliğe dikkat etmesini istedi. 

Varto'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki 70 hane ve 500 nüfusun yaşadığı Beşikkaya köyündeki Hızır Çeşmesi hemen her gün onlarca vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Burada piknik yapanlar, dilek ağacına dileklerini astıktan sonra Hazreti Hızır'ın atının ayak izlerinin bulunduğuna inanılan taşı öpüp dua ediyor. Hızır Çeşmesi'nde kurban da kesen vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından ziyaretçilerin geldiği Hızır Çeşmesi, geçen günlerde yaşanan yağış sonrası selde zarar gördü. Piknikçilerin bölgeyi kirletmeleri üzerine Vartolu şair, yazar ve müzisyenlerden oluşan grup Hızır Çeşmesi'nde toplantı yaptı. 

'BU ZİYARET YERİ YAŞATILMALI'Hızır çeşmesinde yaşanan sel felaketinden sonra derenin ıslah edilmesi ve bölgenin düzenlenmesini isteyen Varto Hızır Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veli Beyazgül, "Son günlerde meydana gelen sel felaketinden dolayı Hızır Çeşmesi zarar görmüştür. Bizlerin 2 yıldır sürdürmekte olduğu bir çalışma var. Varto Hızır-Der adıyla inşallah kurumsallaşacağız. Bu ziyaret için halkımızın duyarlı olması gereken noktalar var. Ama şu anda en acil konu dere ıslahının yapılması bu ziyaret yerinin yaşatılması gereklidir. Ziyaret kültürümüz son zamanlarda dejenere olmaya başladı. Hızır kutsalı dışardan gelen veya bazı değerler dışında kalan insanlar tarafından yıpratılmaya başlandı. Burada kurbanını kesen kendisi ile götürmeli ve çöpünü kendisi ile götürmeli, yani çok sayıda dikkat edilmesi gereken kurallar var" dedi. Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, Varto'da Hızır Derneği'nin kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi. 'LÜTFEN ÇÖPLERİNİZİ BIRAKMAYIN'Müzisyen Umut Gündüz ise "Önceliğimiz Hızır Çeşmesi'nin temizliği ve burayı ziyaret eden insanlardan ricamız lütfen lütfen çöpünüzü buraya bırakmayın. Selden dolayı zaten burası tahribat gördü. İnşallah yakın bir zamanda burada bir çalışma yürütülür ve her şey daha düzenli daha güzel olur" diye konuştu. Almanya'dan eşi Fidan Bingöl ile birlikte Hızır Çeşmesi'ni ziyarete geldiğini söyleyen Halit Bingöl ise, "Çok güzel bir suyu var. Bu su Avrupa'ya bile bedeldir. Ne yazık ki maalesef değerini bilmiyoruz. Burası Almanya gibi bir ülkenin elinde olsaydı, şu an yalancı bir cennet olmuştu. Bizim halkımız kendi coğrafyamızın ve doğamızın değerini bilmiyoruz. Onun için çok üzgünüm. Üzülerek söylüyorum. Bu cennet ülkenin değerini bilmiyoruz" dedi. 

Hızır Çeşmesi'nde yapılan toplantının ardından grup burada lokma dağıttı. Grup toplantısı müzisyenlerin söyledikleri türkülerle sona erdi.


Kaynak: DHA

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