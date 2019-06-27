Hızır: "Finansal yönetim başarı faktörüdür"

Samsun TSO tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında, "İşletmelere Yönelik Finansal Yönetim, İhracatta Finansman ve E-Fatura Uygulamaları" eğitiminde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, işletmeler için finansal yönetimin kritik başarı faktörü olduğunu söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, ekonomik gelişmişliğe katkı sağlamak adına bir çok proje yürüttüklerini belirterek, "Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ'ler teşkil etmektedir. Biz de Oda olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ'lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen İşletmelere Yönelik Finansal Yönetim, İhracatta Finansman ve E-Fatura Uygulamaları eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz" dedi.

"Yönetemeyen varlıklarını kaybeder"

Konuşmasında, işletmelerde finansal kaynakların yönetiminin önemine vurgu yapan Hızır, "Günümüzde küresel rekabetin oluşturduğu piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular içinde yer almaktadır. Piyasaların global finansal akımlarının işleyiş şekillerindeki sürekli gelişim ve değişim, işletmelerde finansal problemlerimizi ve risk yönetimimizi daha karmaşık hale getirmektedir. Tam da bu nedenle işletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler. İşletmelerin sürdürülebilir olabilmesi için tüm finansal yapının sağlıklı gelişmesi ve finansal dengenin korunması için de bu alanda yetişmiş iş gücü ihtiyacı her dönem artmaktadır. İfade ettiğim bu ihtiyaçlar çerçevesinde, bugün yapılacak olan paylaşımların büyük önem arz ettiği inancındayım" diye konuştu.

Ardından ise, Eğitmen Nedim Narlı, katılımcılara konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA