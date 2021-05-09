HIZINI ALAMAYIP POLİS NOKTASINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI, AĞIR YARALANDI
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HIZINI ALAMAYIP POLİS NOKTASINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul-Bursa karayolu üzerinde hızını alamayan sürücü, polis noktasında bekleyen iki araca çarptı.

İstanbul-Bursa karayolu üzerinde hızını alamayan sürücü, polis noktasında bekleyen iki araca çarptı. Kazada 1' i ağır 7 kişi yaralahrı

Kaza, saat 11.45 sıralarında İstanbul-Bursa karayolu üzerinde Orhangazi ilçesi girişinde meydana geldi.

İlçe girişinde oluşturulan polis uygulama noktasına gelen sürücüler ve araçlarının kontrol edildiği sırada hızını alamadığı öne sürülen Hasan Özlük Türkkan (39) idaresindeki 59 KA 115 plakalı araç; polis noktasında bekleyen Ali Çetin Tekinoğlu (44) idaresindeki 34 LC 3423 plakalı araç ile Ömer Erdoğan (40) idaresindeki 06 BV 0275 plakalı araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada sürücü Hasan Özlük Türkkan ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Öztürk, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. İki otomobilde bulunan sürücüler ve yanlarındaki toplam 6 kişi ise, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

HIZINI ALAMAYIP POLİS NOKTASINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI, AĞIR YARALANDI
HIZINI ALAMAYIP POLİS NOKTASINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI, AĞIR YARALANDI
HIZINI ALAMAYIP POLİS NOKTASINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI, AĞIR YARALANDI
HIZINI ALAMAYIP POLİS NOKTASINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI, AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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