Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
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Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil motosiklet ile çarpıştı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ıslak zemin sebebiyle hızını alamayarak refüjün üzerinden karşı şeride geçen otomobil, motosiklet ile çarpıştı.

Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil motosiklet ile çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ıslak zemin sebebiyle hızını alamayarak refüjün üzerinden karşı şeride geçen otomobil, motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yakup Ü. idaresindeki 34 DG 2730 plakalı Renault marka otomobil, ıslak zemin sebebiyle hızını alamayarak refüje çarptı. Daha sonra duramayarak karşı şeride geçen otomobil, ters istikamette seyreden Osman Denizcan G. yönetimindeki 34 AGS 99 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Hızını alamayıp karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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