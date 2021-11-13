Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobil işyerine girdi.

ÇAY, AFYON (İHA) - Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobil işyerine girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çay Mahallesi Abdullah Kalaycı Caddesinde meydana geldi. 34 ELK 637 plakalı araç sürücüsü yokuş aşağı hızla inerken hakimiyetini kaybederek karşı istikamette kapalı olan telefon dükkanına çarptı. Yaşanan olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşlerinin kapalı olması olası can kaybını önlerken kaza maddi hasara yol açtı.

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

İki kadının öldüğü korkunç kazanın bugüne kadarki en net görüntüleri çıktı

İki kadının öldüğü korkunç kazanın bugüne kadarki en net görüntüleri çıktı

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu

 Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title