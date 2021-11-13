ÇAY, AFYON (İHA) - Sürücü hızını alamadı, otomobille işyerine girdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobil işyerine girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çay Mahallesi Abdullah Kalaycı Caddesinde meydana geldi. 34 ELK 637 plakalı araç sürücüsü yokuş aşağı hızla inerken hakimiyetini kaybederek karşı istikamette kapalı olan telefon dükkanına çarptı. Yaşanan olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşlerinin kapalı olması olası can kaybını önlerken kaza maddi hasara yol açtı.