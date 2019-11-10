Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
10.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:16
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Porsche marka bir otomobil, bir binanın ikinci katına çarptı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
New Jersey eyaletinde Porsche marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjden "uçarak" iki katlı bir binanın üst katına çarptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com