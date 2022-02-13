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Hızını alamayan otomobil önce direğe sonra araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hızını alamayan otomobil önce direğe sonra araçlara çarptı

Denizli'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aşırı hız yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki trafik levha direğine sonra park halinde bulunan araçlara çarparak maddi hasar oluşturdu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aşırı hız yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki trafik levha direğine sonra park halinde bulunan araçlara çarparak maddi hasar oluşturdu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde hızla ilerleyen A.K. idaresindeki 20 U 9484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki trafik levha direğine çarpan otomobil daha sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, kaza çevrede paniğe neden oldu. Kazada maddi hasar meydana gelirken, trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan açıldı. - DENİZLİ

Hızını alamayan otomobil önce direğe sonra araçlara çarptı

Hızını alamayan otomobil önce direğe sonra araçlara çarptı

Hızını alamayan otomobil önce direğe sonra araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Merkezefendi, Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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