Hızını alamayan araç petrol ofisine böyle daldı



GİRESUN - Giresun'da hızını alamayan araç kontrolden çıkarak petrol ofise daldı. O anlar ise petrol ofisinde bulunan kameralara yansıdı.

Olay, Giresun'un Keşap İlçesi Yol ağzı mevkiinde meydana geldi. Kazada hızını alamayan bir araç, kontrolden çıkarak Petrol ofisine girdi. Aracın LPG tankının önünde devrilerek durabildiği kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.