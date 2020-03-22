Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı
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Devlet Hastanesi, Bursa, Yerel

Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı Bursa'da meydana gelen kazada viraja hızlı giren sürücü, otobüs durağına daldı.

22.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:01
Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

BURSA - Bursa'da meydana gelen kazada viraja hızlı giren sürücü, otobüs durağına daldı. Olayda durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hastanedeki mesaisinden çıkan Ali Köstereli, otobüs beklemek için hastane otobüs durağına gitti. Durakta bekleyen Köstereli'ye, fabrikalar bölgesinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 16 AGG 581 plakalı araç sürücüsü M.B. viraj sonrasında hastane girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bölgedeki taksi durağına daha sonra durağına daldı. Durakta bekleyen Ali Köstereli hızlı gelen araçtan kaçamazken iki ayağına da sert bir darbe aldı. Yapılan ilk kontrollerde sağ bacağında kırık olduğu belirlenen Ali Köstereli hemen hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının durumu çekilecek röntgen sonrasında belli olacak.

Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 0.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Durakta da yaşanan büyük zarar nedeniyle olay yerine zabıta görevlileri gelerek tutanak tuttu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

Kaynak: İHA

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Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

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