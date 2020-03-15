Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
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Bayındırlık, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, hızını alamaması sonucu park halindeki bir araca çarptı.

15.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:20
Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, hızını alamaması sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 BS 742 plakalı otomobil, süratli bir şekilde seyir halinde iken park halinde bulunan 59 YF 318 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarak bir dükkanın önünde durdu. Kazaya sebep olan araç ise yola savruldu.

Kazada 21 BS 742 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan park halindeki araç sahibi ve kazaya sebep olan araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Taraflar sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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Hızını alamadı, park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

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