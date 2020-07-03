Hızı saatte 200 kilometreyi aşan "yarasa atlayışı" nefesleri kesti
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Hızı saatte 200 kilometreyi aşan "yarasa atlayışı" nefesleri kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında, 2 bin 200 rakımdan yapılan yarasa atlayışında (wingsuit) heyecan dolu anlar yaşandı.

Hızı saatte 200 kilometreyi aşan
03.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:59

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 41'incisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında, 2 bin 200 rakımdan yapılan yarasa atlayışında (wingsuit) heyecan dolu anlar yaşandı.

Kemaliye Gabani bölgesindeki etkinlikte base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

"Yarasa atlayışı" olarak bilinen atlayışta nefeslerin tutulduğu anda gökyüzünde saatte 200 kilometreyi bulan hızıyla uçuşunu yapan Koçak, kayalıkların altında kurulan hedefin içerisinden geçti.

Koçak, yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri üzerine kurulan platforma başarılı iniş yaptı.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen şenliklerin üçüncü gününde yapılan atlayışını izleyenler ise bu anı cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Koçak, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, havada rüzgarın esme hızının artışının kendisini düşündürdüğünü aktardı.

Atlayışı yaptığı alana çıktığı Via Feretta parkurunun harika olduğunu belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Atladıktan iki saniye sonra suitin içine dolan havayla artık aşağı doğru süzülünce hızınız 200 kilometreye çıkıyor. Bu süreçten sonra birçok şeye odaklanıyorsunuz ama ben daha çok rüzgara odaklandım. Çünkü rüzgar bir ara şiddetlendi. O rüzgarı iyi kullanamazsanız zarar verir. Ondan nasıl fayda sağlarım diye düşünüyorsun. Kendimi ona odaklamıştım. Açıkçası yapmam gereken bir iş vardı ve ona odaklandım. Süratlenince ve yukarıdan baktığımda insanların kenara açıldığını görünce de eğlendim."

Kaynak: AA

Manşet

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