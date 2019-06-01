Hizbullah, Trump'ın 'yüzyılın anlaşmasına' karşı çıktı

Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' olarak nitelendirdiği İsrail ile Filistin arasındaki barış planına karşı çıktıklarını açıkladı. Nasrallah ayrıca "Tahran'a açılacak bir savaş, İran sınırları içerisinde kalmayacak" dedi.

Washington yönetimi ve müttefiklerinin İran'a savaş açması durumunda çok büyük bir bedel ödeyeceklerini ifade eden Nasrallah, "Böyle bir durumda tüm bölge alevler içerisinde kalır. Orta Doğu'daki tüm Amerikan güçleri ve çıkarları yok olur" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle