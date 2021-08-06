Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı İsrail'de siren sesleri duyuldu Lübnan'da Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık İsrail'e roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

- Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı

İsrail'de siren sesleri duyuldu

TEL AVİV - Lübnan'da Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık İsrail'e roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ise işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını belirtti.

Lübnan'da Hizbullah, önceki gün İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak roketli saldırı düzenlediklerini açıkladı. Shebaa çiftliklerindeki İsrail mevzilerinin yakınındaki alanların 122 milimetrelik füzelerle hedef alındığı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise da Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sirenlerin çalındığı aktarıldı. Roketlerin çoğunun hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellendiği, bazılarının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan 2'sinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı. Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktaların hedef alındığını belirtmişti.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
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