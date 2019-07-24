Hizbullah'tan "BAE ile Husiler görüşüyor" iddiası

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran destekli Husiler arasında bazı temaslar olduğunu söyledi.

Kasım, Lübnan'dan yayın yapan Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, BAE'nin ekonomik sebeplerden ötürü Yemen'de savaşan güçlerini geri çekme süreci başlattığını iddia etti.

BAE'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonun desteklediği meşru hükümet ile İran'ın desteğini alan Husiler arasındaki savaşın "vazgeçilmez bir parçası" olduğunu savunan Kasım, "Ülkelerindeki ekonomik durumdan dolayı Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ile Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu öğrendik. BAE'de on binlerce daire ve ofis boş kalmış ve ekonomik durumda ciddi anlamda bir çöküntü var." dedi.

Abu Dabi yönetiminin Yemen'de askeri kayıplarının yanı sıra harcadığı büyük mali kaynaklara karşın hiçbir sonuç elde edemediğini öne süren Kasım, dolayısıyla BAE'nin Yemen'den çekilmeye başladığını dile getirdi.

BAE askerlerinin Yemen'den çekilme süreci ve sonrasındaki adımlar için BAE yetkilileri ile Husiler arasında birtakım görüşmeler gerçekleştiğini iddia eden Kasım, Yemen'de diyalog ve siyasi çözüme yol açan askeri çekilmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

Bölgesel ve uluslararası basında son günlerde BAE'nin Yemen'deki askerlerini çekmeye başladığına dair haberler yer alıyor.

BAE'nin Yemen'deki askerlerini geri çekme adımına ilişkin Arap koalisyonundan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA