Hizbullah: Lübnan sınırlarını ihlal eden İsrail İHA'sını düşürdük

Hizbullah: Lübnan sınırlarını ihlal eden İsrail İHA'sını düşürdük

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı

09.09.2019 08:15
Hizbullah: Lübnan sınırlarını ihlal eden İsrail İHA'sını düşürdük

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.


Örgütün El Manar televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre İHA, iki ülke sınırındaki Ramyeh köyü üzerinde düşürüldü. Hizbullah, sınır ihlali yaptığını öne sürdükleri aracın şu anda ellerinde olduğu bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et