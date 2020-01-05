Hizbullah lideri Nasrallah: Trump, asker tabutları yığılmaya başladığında yenildiğini anlayacak
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Hizbullah lideri Nasrallah: Trump, asker tabutları yığılmaya başladığında yenildiğini anlayacak

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İranlı General Kasım Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan Donald Trump'a ağır tehditler savurdu, Süleymani için intikam vaadini yineledi.

05.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:43
Hizbullah lideri Nasrallah: Trump, asker tabutları yığılmaya başladığında yenildiğini anlayacak

Hizbullah lideri , İranlı General 'nin öldürmesiyle bölgede yeni bir dönemin başladığını söyledi.


Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan 'a ağır tehditler savurdu, Kasım Süleymani için intikam vaadini yineledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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