Hizbullah lideri Nasrallah: Trump, asker tabutları yığılmaya başladığında yenildiğini anlayacak
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İranlı General Kasım Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan Donald Trump'a ağır tehditler savurdu, Süleymani için intikam vaadini yineledi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürmesiyle bölgede yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan Donald Trump'a ağır tehditler savurdu, Kasım Süleymani için intikam vaadini yineledi. Euronews.com'da Görüntüle