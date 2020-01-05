Hizbullah lideri Nasrallah: Trump, asker tabutları yığılmaya başladığında yenildiğini anlayacak

05.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:43

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürmesiyle bölgede yeni bir dönemin başladığını söyledi.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Süleymani'yi anmak için toplanan binlerce kişiye videokonferans yoluyla seslenen Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ve Başkan Donald Trump'a ağır tehditler savurdu, Kasım Süleymani için intikam vaadini yineledi. Euronews.com'da Görüntüle