Hizbullah lideri Nasrallah'tan ABD'ye "Lübnan Merkez Bankasına müdahale" suçlaması
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Hizbullah lideri Nasrallah'tan ABD'ye "Lübnan Merkez Bankasına müdahale" suçlaması

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan Merkez Bankasının piyasaya dolar akışını engellediğini söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah'tan ABD'ye
16.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:26

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan Merkez Bankasının piyasaya dolar akışını engellediğini söyledi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi ve ABD'nin Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırım yasasını değerlendirdi.

Lübnan lirasının değer kaybından ABD'yi sorumlu tutan Nasrallah, Washington'un, Hizbullah üzerinden Suriye ve İran'a döviz akışını engelleme gerekçesiyle Lübnan Merkez Bankasının piyasaya dolar akışına izin vermediğini öne sürdü.

Teyitli ve resmi bilgilere dayanarak konuştuğunu ifade eden Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doların yükselişini protesto edenler, kimleri protesto ettiklerini bilmelidir. Emniyet güçlerinin de dolar toplayanları açığa çıkarması gerekir. Lübnan'da 2019'dan beri Suriye ve İran'ın dışındaki ülkelere göndermek üzere on milyonlarca dolar satın alan bir banka var. Eylül 2019-Şubat 2020 arasında Lübnan'dan 20 milyar dolar çıkarıldı."

Dolar konusunu, "Lübnan'ı çöküşe sürükleme komplosu" olarak değerlendiren Nasrallah, "Bizler, yurt dışından dolar getiriyoruz, içerideki doları toplamıyoruz." dedi.

ABD'nin, Lübnanlıları "silah veya açlıkla öldürme" seçenekleri arasında tercih yapmaya zorladığını iddia eden Nasrallah, "Bizler de diyoruz ki: Silahımıza sahip çıkacağız, aç kalmayacağız ve sizleri öldüren biz olacağız." diye konuştu.

Hizbullah lideri Nasrallah, ABD'nin yarın yürürlüğe girecek Esed rejimi ile destekçilerine yönelik "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na da değinerek, bunun Suriye'ye kapsamlı bir abluka olduğunu söyledi.

Kendileri de dahil Esed müttefiklerinin söz konusu yaptırımlara karşı Suriye'yi yalnız bırakmayacağını aktaran Nasrallah, Sezar yasasının Lübnanlıları da hedef aldığını dile getirdi ve, "ABD, Lübnanlıları aç bırakmak için tüm kapıları kapatıyor." ifadesini kullandı.

Ekonomik kriz ve protestolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan'da geçen hafta doların ani yükselişi üzerine başlayan ve hafta sonu devam eden protesto eylemlerinde, başkent Beyrut'un merkezindeki bazı iş yerleri ateşe verilmişti.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor.

Resmi kurda bir ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç gün önce karaborsada 6000 lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle dolar yeniden 4500 liraya geriledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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