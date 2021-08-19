Hizbullah lideri Nasrallah, İran'dan akaryakıt yüklü bir geminin Lübnan'a doğru yola çıkacağını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizbullah lideri Nasrallah, İran'dan akaryakıt yüklü bir geminin Lübnan'a doğru yola çıkacağını belirtti

Hizbullah lideri Nasrallah, İran'dan akaryakıt yüklü bir geminin Lübnan'a doğru yola çıkacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Akaryakıt krizinin yaşandığı Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç saat içinde İran'dan akaryakıt yüklü bir geminin Lübnan'a doğru yola çıkacağını söyledi.

Akaryakıt krizinin yaşandığı Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç saat içinde İran'dan akaryakıt yüklü bir geminin Lübnan'a doğru yola çıkacağını söyledi.

Nasrallah, Aşure Günü vesilesiyle destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, ülkedeki akaryakıt krizi ve bir yılı aşkın süredir devam eden hükümet boşluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını aktaran Nasrallah, "Bu gemiden sonra başka gemiler de olacak. Konu tek bir gemiden ibaret değil." dedi.

"Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" savunan Nasrallah, ülkeye akaryakıt taşıyacak geminin İran'dan ayrıldığı andan itibaren "Lübnan toprağı sayılacağını" ifade etti.

Hastanelerin elektrik üretiminde ve fırınlarda yakıt olarak kullanıldığı için İran'dan gelecek mazotun önemine işaret eden Nasrallah, "Geminin ulaşmasına saatler var. Savrulan tehditler gölgesinde bizleri bekleyen zorlukların farkındayız." diye konuştu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğini de hedef alan Nasrallah, "Beyrut'un kuzeyinde yerel alan Avker bölgesindeki ABD Büyükelçiliği bir diplomatik misyon değil, Lübnanlıların ekmeğine ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." dedi.

ABD elçiliğinden destek almakla suçladığı kesimlere seslenen Nasrallah, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban'dan ibret alın. ABD ordusunun köpekleri, sizlere benzeyenlerden çok daha kıymetli geldi kendilerine. ABD Büyükelçiliği, Lübnan'a karşı basında ve ekonomide bir savaş yürütüyor."

Lübnan'da bir yılı aşkın süredir hükümet kurulamamasına da değinen Nasrallah, yeni hükümetin kurulamamasından dolayı kendilerine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Nasrallah, hükümet kurma sürecine İran'ın dahli olduğu iddialarına ilişkin ise "İran'ın Lübnan'da hükümetin kurulmasına veya istifa etmesine müdahale etmediğini biliyoruz." dedi.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapatmıştı.

Ülkedeki kriz ortamında Lübnanlılar, 15 Ağustos sabahına kuzeydeki Akkar bölgesinde ordunun dağıtmak için el koyduğu benzin deposunda meydana gelen patlama haberiyle uyanmıştı.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki hastanelerin yeterli imkanlara sahip olmadığından dost ve kardeş ülkelerden tıbbi yardım talebinde bulunuldu. Yaralılar için Türkiye ve diğer bazı ülkelerden acil tıbbi yardımlar ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Meral Akşener Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Mustafa Er Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hizbullah lideri Nasrallah, İran'dan akaryakıt yüklü bir geminin Lübnan'a doğru yola çıkacağını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:50:17. #1.16#

title