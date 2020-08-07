Hizbullah lideri Nasrallah: "Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz"
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Hizbullah lideri Nasrallah: "Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz"

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda kendilerine ait silah depolarının olmadığını ve soruşturmada bu gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah:
07.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:52

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda kendilerine ait silah depolarının olmadığını ve soruşturmada bu gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, salı günü Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamayla ilgili Hizbullah'a yönelik suçlamaları yanıtladı.

Bazılarının, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan Hizbullah'ı sorumlu tuttuğuna ve buna gerekçe olarak da limanın örgütün kontrolünde olduğu iddiasını öne sürdüklerine dikkati çeken Nasrallah, "Bu yalandır, bizler Beyrut Limanı'nı kontrol etmiyoruz ve içinde nelerin var olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Yerel ve Arap basını ile bazı siyasi güçlerin yargısız infaza gittiğini ifade eden Nasrallah, "Bunlar, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın Hizbullah'ın füzeleri veya cephaneliğinden kaynaklı olduğunu öne sürdüler. Resmi makamların limanda silah olmadığını, patlayan maddenin amonyum nitrat olduğunu açıklamaları üzerine ise söz konusu maddenin bize ait olduğu suçlamasına sarıldılar." diye konuştu.

Nasrallah, olayla ilgili adil ve nezih bir soruşturmanın gerçekleşmesi talebinde bulunarak, "Lübnan devleti, bu konuda bir sonuç alamıyorsa siyasi yönetim ile devlet kurumlarından umutları kesmeliyiz." dedi.

Nasrallah, söz konusu patlamanın "kendiliğinden çıkmış bir yangın veya bir sabotaj sonucu" meydana geldiği ihtimallerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

Kaynak: AA

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