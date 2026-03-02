Hizbullah'ın saldırısının ardından İsrail Lübnan'ı hedef alıyor

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'da başlattığı kapsamlı saldırının üçüncü gününde gerilim Lübnan'a sıçradı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedefleri olduğunu söylediği noktalara saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut ve ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 31 kişinin öldüğünü, 149 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son olarak, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Daniye'da dev bir patlama duyuldu. Beyrut'taki BBC Muhabiri Samantha Granville, patlamanın kentin güneyinde meydana gelmesine rağmen, sanki merkezde olmuş gibi hissedildiğini belirtti.

İsrail, daha önce Beyrut'un güneyindeki binalarda "acil" tahliye emri vermişti.

İsrail ordusunun Arapça Sözcüsü, ordunun kısa bir süre içinde Hizbullah bağlantılı olduğunu öne sürdüğü El Kard El Hassan Derneği'nin (AQAH) binalarının hedef alınacağını söyledi ve "Derhal tahliye etmelisiniz" demişti.

İsrail AQAH'ın Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini finanse ettiğini savunurken, kuruluş sadece sıradan Lübnanlılara küçük, faizsiz krediler verdiğini söylüyor.

Awkar semtindeki ABD Büyükelçiliği'nin megafonlarından, çalışanlara siper almaları ve pencerelerden uzak durulması talimatı verildiği duyuldu. Washington da vatandaşlarına derhal Lübnan'ı terk etme çağrısı yaptı.

İsrail Lübnan'a gece saatlerinde başlayan ve devam eden saldırıyla "Hizbullah'ın İsrail'e füze atmasına karşılık verdiğini" belirtti.

Hizbullah 2 Mart'ın ilk saatlerine Lübnan'dan İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Grup, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e saldırıların İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olduğunu söyledi.

İsrail ordusu Hizbullah'a "saldırı operasyonunun" birkaç gün süreceğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir "Hizbullah'a karşı bir saldırı operasyonu başlattık. Artık sadece savunmada değiliz, saldırıya geçiyoruz" dedi.

İsrail İran'a yönelik operasyona "Aslan Kükremesi" adını verdi.

İsrail ordusuna göre Hizbullah'ın fırlattığı füzeler İsrail topraklarındaki açık alanlara düştü.

Bölgeyi terk etmeye çalışan çok sayıda kişi gece saatlerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.

İsrail ordusu Lübnan'daki 50 köyde ve kasabada tahliye emri yayımladı.

İsrail ordusu Beyrut'ta üst düzey bir Hizbullah üyesinin vurulduğunu bildirirken Savunma Bakanı İsrael Katz, Hizbullah Lideri Naim Kasım'ın "üzerinde hedef bulunan" biri olduğunu söyledi.

İsrail daha sonra öldürülen hedefin Hizbullah'ın istihbarat servisinin başkanı Hüseyim Mukallid olduğunu bildirdi.

Lübnan kabinesi, Hizbullah'ın silahlı faaliyetini yasakladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin güneyinden yapılan saldırılara karşı uyarıda bulundu.

"Arkasında hangi taraf olursa olsun, Lübnan'ın güneyinden füze fırlatılması sorumsuz ve şüpheli bir eylemdir; Lübnan'ın güvenliğini tehlikeye atıyor ve İsrail'e saldırılarına devam etmesi için bahaneler sağlıyor" dedi.

Ardından Lübnan kabinesi, Hizbullah'ın askeri kanadı ve güvenlik operasyonlarını yasakladı ve hareketi sadece siyasi faaliyetlerle kısıtladı.

Hem Cumhurbaşkanı Josep Aoun hem de Başbakan Nawaf Salam, Hizbullah'ın saldırısını Lübnan egemenliğini ihlal olarak tanımladı.

Kararın uygulamada nasıl yankılanacağı ise net değil.